Belen Rodriguez nella bufera: “L’ha rubata a un’influencer russa, deve pagare”. Ecco cosa è successo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Belen Rodriguez è accusata sui social di aver “rubato” una foto a un’influencer russa. In uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram, la showgirl argentina mostra infatti le sue gambe con ai piedi un paio di scarpe con il tacco nere e cinturino alla caviglia, firmate The Attico: “Sulle mie scarpe…“, scrive Belen. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la pagina “Very Inutil People” si è accorta che quella stessa identica foto è stata pubblicata l’11 aprile del 2020 da Maya Zaboshta, influencer russa da 263mila seguaci. Informata di quanto accaduto, la giovane modella ha confermato che quello scatto le è stato “rubato”: “Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto”, ha scritto nelle sue storie di Instagram, ricondividendo l’immagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)è accusata sui social di aver “rubato” una foto a. In uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram, la showgirl argentina mostra infatti le sue gambe con ai piedi un paio di scarpe con il tacco nere e cinturino alla caviglia, firmate The Attico: “Sulle mie scarpe…“, scrive. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la pagina “Very Inutil People” si è accorta che quella stessa identica foto è stata pubblicata l’11 aprile del 2020 da Maya Zaboshta, influencerda 263mila seguaci. Informata di quanto accaduto, la giovane modella ha confermato che quello scatto le è stato “rubato”: “Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto”, ha scritto nelle sue storie di Instagram, ricondividendo l’immagine ...

