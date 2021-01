Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perchè ora è possibile? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perché ora è possibile? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’Assegno di mantenimento, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato Assegno, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’Assegno di mantenimento e riduzione, quando si può fare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Assegno di mantenimento e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021)di: perché ora è? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’di, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’die riduzione, quando si può fare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsdie ...

