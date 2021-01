Anticipazioni Tempesta d’Amore sabato 16 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 11 gennaio 2021)16– Andrè vs Dirk: per Andrè è inaccettabile l’idea di farsi curare da un terapista per la sua gelosia, dato che è stata Linda a provocarlo con ogni mezzo recuperando il suo rapporto con Dirk. Per Andrè la storia del terapista è solo una scusa per non chiamare le cose con il loro vero nome. Linda inizia ad innervosirsi e capisce che la sua storia con lui è finita. L'articolo News Programmi Tv.