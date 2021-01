Usa | anche Amazon e Google rimuovono Parler

matteosalvinimi : 105 anni, 4 figli, 10 nipoti, 14 pronipoti, usa Facebook e Skype, ama il burraco ed è tra le persone più anziane d’… - sole24ore : #Twitter chiude definitivamente il profilo di #Trump. Il presidente #Usa twitta dall'account ufficiale #Potus ma an… - Adnkronos : Usa, Senato si prepara a #impeachment anche dopo fine mandato #Trump - nakisady : RT @LaVeritaWeb: «Spiegel» e «Bild» attaccano in coro la gestione Ursula von der Leyen: «Ursula responsabile del tempo perso». Nel mirino a… - ansa_tecnologia : Dopo Apple anche Amazon e Google rimuovono Parler. 'Twitter della destra' rischia di scomparire dal web | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Usa anche

Agenzia ANSA

L'ex difensore del Padova Alexis Lalas ha parlato del suo connazionale Weston Mckennie in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "McKennie è rock and roll, con ...Città del Vaticano - «Negli Stati Uniti si tutelino i valori democratici». Papa Francesco commenta il recente assalto al Congresso americano e non nasconde la sua ...