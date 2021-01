Udinese-Napoli | Gattuso | “Reazione dopo la batosta di mercoledì | serve concentrarsi solo sul campo”

Leggi su mediagol

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ilritrova il successoil passo falso casalingo contro lo Spezia della scorsa giornata.Serie A, 17a giornata: vincono Lazio e, crolla ancora il CrotoneGli azzurri hanno superato per 2-1 in trasferta l'grazie alla rete siglata nel finale da Bakayoko, tre punti fondamentali per i partenopei che rialzano la testa. Il tecnico dei campani, Rino, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del match."Non era facilequello che era successo contro lo Spezia. La squadra è viva, che deve giocare sempre al massimo.abbiamo preso una mazzata incredibile. Oggi abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi. Ci siamo ripresi quello che abbiamo lasciato quattro giorni fa. I giovani di oggi devono smanettare ...