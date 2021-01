(Di domenica 10 gennaio 2021) Unadidi3.2 è stata registrata alle 2:02 in mare tra lae le. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 220 km di profondità ed epicentro tra Stromboli e la costa calabra. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa magnitudo 3.2 tra Calabria e isole Eolie #calabria - fanpage : Il #terremoto alle 2:02 di questa notte. - Adnkronos : #Terremoto tra #Calabria e isole #Eolie - Noovyis : (Terremoto Calabria e Isole Eolie, scossa di magnitudo 3,2) Playhitmusic - - Yogaolic : RT @SkyTG24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 tra la Calabria e le isole Eolie -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Calabria

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 220 km di profondità ed epicentro tra Stromboli e la costa calabra. Non si segnalano danni a persone o cose ...In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 439.871 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 459.663 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...