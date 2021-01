Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dzeko contro Lautaro e Lukaku all’Olimpico (Di domenica 10 gennaio 2021) Tutto pronto per Roma-Inter.La sfida tra giallorossi e nerazzurri apre la domenica di Serie A: la gara valida per la diciassettesima giornata del campionato, è in programma alle 12.30 allo Stadio 'Olimpico'. Entrambe le franchigie sono alla ricerca di tre punti importanti contro un'avversaria di assoluto prestigio, con gli occhi sempre puntati alla capolista Milan, ieri vincente per 2-0 sul Torino.Per l'occasione, Paulo Fonseca - che punta ad un 3-4-2-1 molto offensivo -, ritrova Spinazzola, che era tornato ad allenarsi con il gruppo in settimana. Antonio Conte, che in conferenza stampa ha spiegato l'importanza di questa partita, ha deciso di affidarsi al solito 3-5-2.Di seguito, le formazioni ufficiali.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Tutto pronto per.La sfida tra giallorossi e nerazzurri apre la domenica diA: la gara valida per la diciassettesima giornata del campionato, è in programma alle 12.30 allo Stadio 'Olimpico'. Entrambe le franchigie sono alla ricerca di tre punti importantiun'avversaria di assoluto prestigio, con gli occhi sempre puntati alla capolista Milan, ieri vincente per 2-0 sul Torino.Per l'occasione, Paulo Fonseca - che punta ad un 3-4-2-1 molto offensivo -, ritrova Spinazzola, che era tornato ad allenarsi con il gruppo in settimana. Antonio Conte, che in conferenza stampa ha spiegato l'importanza di questa partita, ha deciso di affidarsi al solito 3-5-2.Di seguito, le(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, ...

