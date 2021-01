SanPa: cronache dal purgatorio in una docuserie straordinaria (Di domenica 10 gennaio 2021) Attraverso la parabola di Vincenzo Muccioli, SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano ricostruisce in maniera formidabile un capitolo emblematico della storia italiana. La chiosa finale di Fabio Cantelli, posta a suggello dell'ultimo episodio di SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano, ci suggerisce sul piano lessicale il profondo dissidio al cuore della nuova docuserie Netflix, rivelatasi a sorpresa il fenomeno culturale di inizio 2021. "Grazie" e "nonostante": due parole agli antipodi ma che nella confessione di Cantelli, ex-ospite ed ex-portavoce della comunità di San Patrignano, trovano una sintesi che costituisce la più interessante chiave di lettura di questo maestoso lavoro, ideato da Gianluca Neri, scritto da Neri con Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli e diretto da Cosima Spender. Una ricostruzione ad … Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021) Attraverso la parabola di Vincenzo Muccioli,- Luci e tenebre di San Patrignano ricostruisce in maniera formidabile un capitolo emblematico della storia italiana. La chiosa finale di Fabio Cantelli, posta a suggello dell'ultimo episodio di- Luci e tenebre di San Patrignano, ci suggerisce sul piano lessicale il profondo dissidio al cuore della nuovaNetflix, rivelatasi a sorpresa il fenomeno culturale di inizio 2021. "Grazie" e "nonostante": due parole agli antipodi ma che nella confessione di Cantelli, ex-ospite ed ex-portavoce della comunità di San Patrignano, trovano una sintesi che costituisce la più interessante chiave di lettura di questo maestoso lavoro, ideato da Gianluca Neri, scritto da Neri con Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli e diretto da Cosima Spender. Una ricostruzione ad …

