San Patrignano per me ha fatto del suo meglio, ma la coercizione è un metodo sbagliato (Di domenica 10 gennaio 2021) Si può costringere qualcuno ad essere sano? Questo dilemma etico attraversa la storia della medicina che, a sua volta, si interseca con le decisioni politiche. Il documentario a puntate SanPa, attualmente in visione su Netflix, parla di questo dilemma, mettendo crudamente in luce le contraddizioni che emergono di fronte alla tossicodipendenza. Nel corso della mia professione ho parlato con decine di famiglie al cui interno vi era un paziente tossicodipendente. Si oscillava fra momenti di aiuto e accudimento e fasi in cui l'aggressività emergeva prepotente, con la tentazione di legare la persona per impedirle di recarsi dallo spacciatore. Mi ricordo il caso di una madre che assoldò due persone e insieme andarono a picchiare chi vendeva dosi al figlio, per poi costringere il ragazzo a rimanere chiuso in casa per due mesi. All'opposto ricordo una nonna che tutte le volte, a dispetto delle ...

