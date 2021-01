Post Udinese-Napoli 1-2: le parole degli allenatori (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Napoli vince contro l’Udinese e si rilancia in campionato. Decisiva la rete nel finale di Bakayoko che sigilla la vittoria dei partenopei. Il match era valido per la 17a giornata del campionato di Serie A. I due allenatori hanno rilasciato dichiarazioni importanti nel Post Udinese-Napoli 1-2. Post Udinese-Napoli 1-2: le parole di Gattuso Gennaro Gattuso, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel Post gara: “Non era facile oggi dopo quello che era successo contro lo Spezia. Non era facile e lo sapevamo. La squadra è viva e sa che deve giocare sempre al massimo. Abbiamo degli obiettivi importanti e mercoledì abbiamo preso una mazzata incredibile. Abbiamo sofferto ma siamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilvince contro l’e si rilancia in campionato. Decisiva la rete nel finale di Bakayoko che sigilla la vittoria dei partenopei. Il match era valido per la 17a giornata del campionato di Serie A. I duehanno rilasciato dichiarazioni importanti nel1-2.1-2: ledi Gattuso Gennaro Gattuso, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nelgara: “Non era facile oggi dopo quello che era successo contro lo Spezia. Non era facile e lo sapevamo. La squadra è viva e sa che deve giocare sempre al massimo. Abbiamoobiettivi importanti e mercoledì abbiamo preso una mazzata incredibile. Abbiamo sofferto ma siamo ...

