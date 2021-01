Parma, Kurtic: “I segnali di oggi non bastano. Servono punti, dobbiamo lavorare” (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è stato un debutto facilissimo per D'Aversa, giunto alla seconda avventura sulla panchina del Parma, oggi andato ko contro la Lazio. Il centrocampista dei ducali Kurtic ha voluto spiegare ai microfoni di Sky i motivi del ko contro i biancocelesti: "I segnali arrivati oggi non possono bastare, perché alla fine contano i risultati e i punti. Siamo contenti per il nostro atteggiamento, per la nostra voglia, perché comunque abbiamo creato occasioni anche importanti nel primo tempo. Alla fine abbiamo raccolto zero punti, questo deve farci riflettere e spingerci a lavorare ancora più duramente".caption id="attachment 1078073" align="alignnone" width="5328" Kurtic, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è stato un debutto facilissimo per D'Aversa, giunto alla seconda avventura sulla panchina delandato ko contro la Lazio. Il centrocampista dei ducaliha voluto spiegare ai microfoni di Sky i motivi del ko contro i biancocelesti: "Iarrivatinon possono bastare, perché alla fine contano i risultati e i. Siamo contenti per il nostro atteggiamento, per la nostra voglia, perché comunque abbiamo creato occasioni anche importanti nel primo tempo. Alla fine abbiamo raccolto zero, questo deve farci riflettere e spingerci aancora più duramente".caption id="attachment 1078073" align="alignnone" width="5328", getty/caption ITA Sport Press.

