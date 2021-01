Nuovo Dpcm 16 gennaio e zona rossa: regole più dure, la Lombardia in bilico (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gennaio 2021 - Un altro giro di vite in arrivo . E' atteso per il 16 gennaio il Nuovo Dpcm che farà scattare nuove restrizioni. Una linea dura che si è resa necessaria alla luce della curva ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 102021 - Un altro giro di vite in arrivo . E' atteso per il 16ilche farà scattare nuove restrizioni. Una linea dura che si è resa necessaria alla luce della curva ...

sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - ricpuglisi : Secondo il solito retroscena di Guerzoni e Sarzanini il CTS ha in mente di cambiare ANCORA UNA VOLTA i criteri che… - repubblica : Nuovo Dpcm, ecco i divieti dal 16 gennaio. Stretta sui criteri, la proposta Iss: zona rossa con 250 casi ogni 100 m… - RenzoCianchetti : RT @francescatotolo: È chiaro che l’ultimo #Dpcm è stato una pagliacciata politica che non ha abbassato la curva dei contagi, causando solo… - wlafiga73 : RT @francescatotolo: È chiaro che l’ultimo #Dpcm è stato una pagliacciata politica che non ha abbassato la curva dei contagi, causando solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm 16 gennaio e zona rossa: regole più dure, la Lombardia in bilico IL GIORNO Coronavirus: si estende il focolaio alla casa di riposo di Esanatoglia

2' di lettura 10/01/2021 - Vi informiamo sugli sviluppi della situazione epidemiologica nel Comune di Esanatoglia. Ad oggi (10 gennaio) sono 8 i nostri concittadini risultati positivi al contagio ed a ...

Quando scatta la zona rossa? Non valgono più i vecchi criteri ma i nuovi parametri: ecco la situazione del Fvg

UDINE. Non più i 21 parametri, né l'indice Rt per determinare l'ingresso in zona rossa. Ma il numero di contagi ogni 100 mila abitanti come nuovo criterio spartiacque per decidere le classi di rischio ...

2' di lettura 10/01/2021 - Vi informiamo sugli sviluppi della situazione epidemiologica nel Comune di Esanatoglia. Ad oggi (10 gennaio) sono 8 i nostri concittadini risultati positivi al contagio ed a ...UDINE. Non più i 21 parametri, né l'indice Rt per determinare l'ingresso in zona rossa. Ma il numero di contagi ogni 100 mila abitanti come nuovo criterio spartiacque per decidere le classi di rischio ...