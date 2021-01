Non è l’Arena, ospiti stasera, 10 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Questa sera, domenica 10 gennaio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la dodicesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 10 gennaio 2021 Il programma si occuperà nuovamente del piano pandemico italiano, intervistando Francesco Zambon, ricercatore della sezione dell’Oms di Venezia che farà chiarezza sulla presunta postdatazione del documento italiano per farlo sembrare aggiornato e sul dossier da lui redatto e poi scomparso. In studio, Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Alessandro Cecchi Paone e Sandra Amurri. Spazio, poi, al tema vaccini e siringhe, con Sileri, Cerno, Cecchi Paone e Matteo Bassetti, mentre con la ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 10 gennaio 2021) Questa sera, domenica 10, dalle 20:30 su La 7, va in onda la dodicesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 10Il programma si occuperà nuovamente del piano pandemico italiano, intervistando Francesco Zambon, ricercatore della sezione dell’Oms di Venezia che farà chiarezza sulla presunta postdatazione del documento italiano per farlo sembrare aggiornato e sul dossier da lui redatto e poi scomparso. In studio, Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Alessandro Cecchi Paone e Sandra Amurri. Spazio, poi, al tema vaccini e siringhe, con Sileri, Cerno, Cecchi Paone e Matteo Bassetti, mentre con la ...

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per Non è l’Arena di Giletti del 10 gennaio 2021: Oms, intervista a Zambon) Segui su: La Notizia -… - martyla77 : RT @TgVerona: “Vaccini, scuole chiuse, zone rosse: non ne possiamo più. Italia libera!”. Questo lo striscione appeso sotto l’Arena, nella n… - GeaPilato : RT @Antiogu60: Massimi Giletti quanto avete pagato per questa testimonianza?? #Buffone #RotoliDiStampaigienica Non è l'Arena, colpaccio… - Kimstellata : RT @Antiogu60: Massimi Giletti quanto avete pagato per questa testimonianza?? #Buffone #RotoliDiStampaigienica Non è l'Arena, colpaccio… - Azzolina6 : RT @Antiogu60: Massimi Giletti quanto avete pagato per questa testimonianza?? #Buffone #RotoliDiStampaigienica Non è l'Arena, colpaccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena SNAI – Serie A: Roma-Inter, prevale il «2»Fonseca punta sulla partenza lanciata Fortune Italia