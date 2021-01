Milano, le edicole diventano minimarket (Di domenica 10 gennaio 2021) La crisi pandemica ha reso necessaria una diversificazione dell’offerta per riuscire a sopravvivere. A Milano sono tanti, troppi gli esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere i battenti, e allora i gestori si sono dovuti reinventare. Anche le edicole. Lo scorso dicembre è stato inaugurato il primo punto vendita di giornali e non solo: prodotti gastronomici, servizi alla persona, generi alimentari. Un piccolo chiosco che promuove addirittura artisti emergenti e proietta video. “Il connubio tra editoria e alimentari sta funzionando“, commenta Edoardo Scarpellini, amministratore delegato di MilanoCard. “Puntiamo a luoghi di incontro e di fiducia, garantendo insieme ai nostri partner anche un catalogo per la ricerca di figure come babysitter, giardinieri, elettricisti e fisioterapisti“. Un’idea innovativa per risalire la ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 10 gennaio 2021) La crisi pandemica ha reso necessaria una diversificazione dell’offerta per riuscire a sopravvivere. Asono tanti, troppi gli esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere i battenti, e allora i gestori si sono dovuti reinventare. Anche le. Lo scorso dicembre è stato inaugurato il primo punto vendita di giornali e non solo: prodotti gastronomici, servizi alla persona, generi alimentari. Un piccolo chiosco che promuove addirittura artisti emergenti e proietta video. “Il connubio tra editoria e alimentari sta funzionando“, commenta Edoardo Scarpellini, amministratore delegato diCard. “Puntiamo a luoghi di incontro e di fiducia, garantendo insieme ai nostri partner anche un catalogo per la ricerca di figure come babysitter, giardinieri, elettricisti e fisioterapisti“. Un’idea innovativa per risalire la ...

