Meteo – Occhio ai ribaltoni | gelo prima del previsto

(Di domenica 10 gennaio 2021) Visto che in molti preferiscono, giustamente verrebbe da dire, guardare solamente i modelli previsionali non possiamo esimerci dal commentare alcune interessanti novità apparse nelle ultime ore. Novità che potrebbero condurci alla realizzazione di quello scenarioclimatico votato alrusso,addirittura siberiano,comunque continentale. Non il classico freddo artico, che comunque spesso e