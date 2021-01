Mattarella chiede rapidità Ipotesi 'Conte ter' senza crisi (Di domenica 10 gennaio 2021) Potrebbe nascere un nuovo governo che eviti la sfiducia in Parlamento. Anche il Pd mette fretta al premier e avverte Renzi: "O rimpasto o voto" Leggi su quotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Potrebbe nascere un nuovo governo che eviti la sfiducia in Parlamento. Anche il Pd mette fretta al premier e avverte Renzi: "O rimpasto o voto"

L'intenzione di Giuseppe Conte di andare alla sfida in Aula con Italia Viva perde quota. Dal Nazareno ieri sera sono partite due dichiarazioni che, oltre ad invitare tutti ...

Potrebbe nascere un nuovo governo che eviti la sfiducia in Parlamento. Anche il Pd mette fretta al premier e avverte Renzi: "O rimpasto o voto" ...

