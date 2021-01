LIVE Juventus-Fiorentina, Supercoppa calcio femminile in DIRETTA: sfida da brividi, in palio il trofeo (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. La presentazione della finale – Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. Nella Final Four che si sta giocando presso lo Stadio Comunale di Chiavari l’ultimo atto sarà proprio tra le prime due classificate dello scorso campionato, che hanno sconfitto in semifinale Roma e Milan. Sarà un ulteriore capitolo di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, finale dellaItaliana 2021 di. La presentazione della finale – Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, finale dellaItaliana 2021 di. Nella Final Four che si sta giocando presso lo Stadio Comunale di Chiavari l’ultimo atto sarà proprio tra le prime due classificate dello scorso campionato, che hanno sconfitto in semifinale Roma e Milan. Sarà un ulteriore capitolo di ...

JuventusTV : ? LIVE ORE 12.00 ? Una lunga diretta da vivere tutti insieme! ?? Dal pre partita fino al post, con tutte le emozio… - juventusfc : FORZA #JUVENTUSWOMEN! C'è una #SupercoppaFemminile da vincere! LIVE qui ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - HarvesterofDark : RT @juventusfc: FORZA #JUVENTUSWOMEN! C'è una #SupercoppaFemminile da vincere! LIVE qui ?? - RizqAdamP : RT @womensfootie_id: ??: Juventus vs Fiorentina ??: Supercoppa Femminile Final ??: 18:30 WIB ??: Official Website of Fiorentina or Juventus TV… -