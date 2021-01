Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per il match contro il Parma: assente Strakosha (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi in vista dell’impegno contro il Parma, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Spicca l’assenza di Strakosha, fermato ai box da un problema fisico. C’è invece Lucas Leiva, al ritorno dalla squalifica. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Alia, Furlanetto, Reina; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Immobile, Moro, Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 24 i calciatoridal tecnico dellain vista dell’impegnoil, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Spicca l’assenza di, fermato ai box da un problema fisico. C’è invece Lucas Leiva, al ritorno dalla squalifica. Di seguito l’elenco completo dei: Portieri: Alia, Furlanetto, Reina; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Immobile, Moro, Muriqi. SportFace.

