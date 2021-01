Juventus, Locatelli e colpo in attacco: parla Paratici (Di domenica 10 gennaio 2021) Il CFO della Juventus Paratici a Sky Sport apre all’attaccante prima della sfida col Sassuolo: “Alcune opportunità non si lasciano sfuggire” Fabio Paratici ha fatto il punto sulla Juventus prima della partita con il Sassuolo. Il CFO bianconero ha affrontato diversi temi con i giornalisti di Sky Sport che lo hanno incalzato pure su Manuel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Il CFO dellaa Sky Sport apre all’attaccante prima della sfida col Sassuolo: “Alcune opportunità non si lasciano sfuggire” Fabioha fatto il punto sullaprima della partita con il Sassuolo. Il CFO bianconero ha affrontato diversi temi con i giornalisti di Sky Sport che lo hanno incalzato pure su Manuel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GoalItalia : 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvi… - forumJuventus : Castelnuovo (ag. Locatelli): 'Forte interesse della Juventus in estate, tutto aperto per la prossima' ???… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, #Paratici: '#Locatelli è bravo, ma seguiamo tanti calciatori'????? - tuttosport : #Juve, #Paratici: '#Locatelli è bravo, ma seguiamo tanti calciatori'????? - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Paratici on Sassuolo targets for Juve: Juventus director Fabio Paratici shrugs off reports of interest in Sassuolo midfie… -