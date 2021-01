Infortunio Manolas: problema muscolare in Udinese-Napoli. Le sue condizioni (Di domenica 10 gennaio 2021) Kostas Manolas è costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara contro l’Udinese: il difensore greco ha accusato un problema muscolare Kostas Manolas è costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida tra Udinese e Napoli. Il difensore greco, nel tentativo di recuperare su un contropiede dell’Udinese, accusa un problema fisico ed è costretto al cambio. Al suo posto, al 16? del primo tempo, entra dunque Nikola Maksimovic formando una coppia inedita con Rrahmani, all’esordio dal 1? con gli azzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Kostasè costretto ad abbandonare il campo nel corso della gara contro l’: il difensore greco ha accusato unKostasè costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida tra. Il difensore greco, nel tentativo di recuperare su un contropiede dell’, accusa unfisico ed è costretto al cambio. Al suo posto, al 16? del primo tempo, entra dunque Nikola Maksimovic formando una coppia inedita con Rrahmani, all’esordio dal 1? con gli azzurri. Leggi su Calcionews24.com

serieAnews_com : #UdineseNapoli, #Gattuso deve subito correre ai ripari?? ??Si è fatto male #Manolas?? - GoalItalia : Manolas ko e fuori al 16' di #UdineseNapoli per un guaio muscolare ???? - grisou79 : Poi, visto che siamo il Napoli e siamo nati per soffrire, neanche il tempo di gridare GOL che Manolas esce per info… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Manolas Infortunio muscolare per Manolas, costretto al cambio: al suo posto... SpazioNapoli Napoli, Manolas sostituito per un infortunio muscolare

Brutte notizie per il Napoli che ha perso per infortunio Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, ha subito un problema muscolare poco dopo il 10' del primo tempo di Udinese-Napoli e ha chiesto il ...

Meno male che Lozano c’è: conquista un rigore, Insigne lo trasforma

Il Napoli in vantaggio a Udine dopo un quarto d'ora. Oggi, il messicano è mezza squadra. Trascina i compagni, decisivo anche oggi ...

Brutte notizie per il Napoli che ha perso per infortunio Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, ha subito un problema muscolare poco dopo il 10' del primo tempo di Udinese-Napoli e ha chiesto il ...Il Napoli in vantaggio a Udine dopo un quarto d'ora. Oggi, il messicano è mezza squadra. Trascina i compagni, decisivo anche oggi ...