Il programma di lezioni quotidiano della BBC per gli studenti in lockdown (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel Regno Unito siamo al terzo lockdown totale, chiusura che durerà almeno fino a metà febbraio. Ad annunciarlo, negli scorso giorni, un preoccupato Boris Johnson che ha pregato i suoi cittadini di rimanere a casa e di non vedere altre persone al di fuori dei conviventi se non strettamente necessario. Le restrizioni sono le stesse di marzo scorso e riguardano anche la scuola «perché le classi possono essere catalizzatori di trasmissione e ulteriore diffusione del Coronavirua, le lezioni si svolgeranno da remoto e non credo riusciremo a salvare gli esami di fine anno». Per i ragazzi costretti a casa arriva l’iniziativa della BBC, che trasmetterà lezioni per le scuole elementari, medie e superiori. LEGGI ANCHE >>> Covidzone, una app che aiuta a capire come muoversi lezioni BBC per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel Regno Unito siamo al terzototale, chiusura che durerà almeno fino a metà febbraio. Ad annunciarlo, negli scorso giorni, un preoccupato Boris Johnson che ha pregato i suoi cittadini di rimanere a casa e di non vedere altre persone al di fuori dei conviventi se non strettamente necessario. Le restrizioni sono le stesse di marzo scorso e riguardano anche la scuola «perché le classi possono essere catalizzatori di trasmissione e ulteriore diffusione del Coronavirua, lesi svolgeranno da remoto e non credo riusciremo a salvare gli esami di fine anno». Per i ragazzi costretti a casa arriva l’iniziativaBBC, che trasmetteràper le scuole elementari, medie e superiori. LEGGI ANCHE >>> Covidzone, una app che aiuta a capire come muoversiBBC per ...

Mary1989Jo : RT @CircoloLettori: 'Io so cosa vuol dire non tornare': a gennaio e febbraio 2021 la Fondazione Circolo dei lettori ha in programma incontr… - jonanas_ : mi sono iscritto ad un ciclo di lezioni sull'architettura sostenibile e per qualche motivo a me sconosciuto se legg… - francadelambert : Con la mia classe al liceo scrivevamo i riassunti del programma di verifica alla lavagna traslitterati in cirillico… - aalemarinelli : RT @Phranca11: Penso sia ingiusto nei confronti di tutti i ragazzi tenere nel programma qualcuno che dorme e salta le lezioni mentre tutti… - Phranca11 : Penso sia ingiusto nei confronti di tutti i ragazzi tenere nel programma qualcuno che dorme e salta le lezioni ment… -

Ultime Notizie dalla rete : programma lezioni Il programma di lezioni della BBC per studenti in lockdownGiornalettismo Giornalettismo.com Riapertura scuole ad Avellino, ritorno «dimezzato» dal no dei sindaci

A 24 ore dalla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e le prime due classi delle elementari, sono molte le amministrazioni comunali irpine che ...

Stefano De Martino torna in tv: «E prima o poi farà uno show tutto mio»

Guardando al passato, nella sua Torre Annunziata, e confrontandolo con il presente, che cosa pensa, quale lezione ha tratto? «Ho consegnato pizze, fatto il fruttivendolo, il parcheggiatore, ...

A 24 ore dalla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e le prime due classi delle elementari, sono molte le amministrazioni comunali irpine che ...Guardando al passato, nella sua Torre Annunziata, e confrontandolo con il presente, che cosa pensa, quale lezione ha tratto? «Ho consegnato pizze, fatto il fruttivendolo, il parcheggiatore, ...