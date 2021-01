Gol Danilo Juventus Sassuolo 1-0: gran gol da fuori area -VIDEO- (Di domenica 10 gennaio 2021) GOL – Partita da non sottovalutare all’Allianz Stadium di Torino, Juventus Sassuolo. Pirlo sfida De Zerbi, due allenatori giovani e con un grande futuro. Pirlo schiera Szczesny in porta. Danilo, Demiral, Bonucci e Frabotta a comporre la difesa. Sorpresa a centrocampo con McKennie al posto di Ramsey e Kulusevski in panchina. In mediana Arthur e Bentancur, con Rabiot che si accomoda in panchina. Chiesa sulla fascia destra e in attacco spazio a Dybala e Ronaldo. Morata in panchina. Juventus Sassuolo formazioni Ecco le formazioni titolari Leggi anche: Juventus Sassuolo streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 10 gennaio 2021) GOL – Partita da non sottovalutare all’Allianz Stadium di Torino,. Pirlo sfida De Zerbi, due allenatori giovani e con unde futuro. Pirlo schiera Szczesny in porta., Demiral, Bonucci e Frabotta a comporre la difesa. Sorpresa a centrocampo con McKennie al posto di Ramsey e Kulusevski in panchina. In mediana Arthur e Bentancur, con Rabiot che si accomoda in panchina. Chiesa sulla fascia destra e in attacco spazio a Dybala e Ronaldo. Morata in panchina.formazioni Ecco le formazioni titolari Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta(4-4-2): Szczesny;, Demiral, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie; ...

Emanuel70123144 : RT @RobertoRenga: Un gol così Danilo l'avrebbe fatto anche se il Sassuolo fosse stato in dodici. - LGWsport : Ronaldo era in fuorigioco ed ha costretto il difensore del Sassuolo ad un intervento in scivolata per anticiparlo.… - cosmoalbacosmo : RT @AEmilyHP: Ma che gol ha fatto Danilo??? E andiamo cazzo #JuventusSassuolo - ilfabri : È evidente come nell'angolino in cui è entrato il gol di #Danilo ci fosse il gatto di #Adani, tramortito dalla sass… - tullio62 : @RickyTrevisani mica sarai tifoso della Rubentus? Un’esultanza cosi al gol di Danilo neppure al Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Danilo Video Gol Danilo Juventus Sassuolo: porta in rete i bianconeri JuveLive LIVE TJ - JUVENTUS-SASSUOLO 1-0 - Danilo spacca la porta, Juve in vantaggio

5' MA CHE GOOOOOL DI DANILO - Conclusione violenta di Danilo dai venticinque metri, Consigli mai può parare la conclusione. E' vantaggio Juve con il terzino brasiliano, al secondo ...

LIVE TJ - JUVENTUS-SASSUOLO 0-0 - Si riprende con Rabiot per Bentancur

21:53 - Squadre che rientrano in campo con qualche novità di livello tattico: per la Juve entrerà Rabiot al posto di Bentancur, per il Sassuolo invece Lopez e Toljan al posto di ...

5' MA CHE GOOOOOL DI DANILO - Conclusione violenta di Danilo dai venticinque metri, Consigli mai può parare la conclusione. E' vantaggio Juve con il terzino brasiliano, al secondo ...21:53 - Squadre che rientrano in campo con qualche novità di livello tattico: per la Juve entrerà Rabiot al posto di Bentancur, per il Sassuolo invece Lopez e Toljan al posto di ...