Covid | la variante culturale di cui nessuno si occupa

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Oltre alle varianti del virus, si stanno configurando anche le varianti della lotta al virus. Sono stato ieri, per necessità urgenti, all’Ikea. Era una giornata “arancione”. Una folla grandissima, senza controllo e senza alcun contingentamento del numero dei presenti, si aggirava per questi spazi chiusi, poco areati. Questa è la dimostrazione plastica della “commerciale” della lotta al-19. Intendiamoci: del tutto giusta per piccoli esercizi commerciali, e quando ancora la ristorazione funziona solo a singhiozzo, la mattina nelle giornate “gialle” e con l’asporto serale. Potremo forse, con più precisione, chiamarladella grande distribuzione. Guardavo la gente, e avvertivo che molti erano lì non tanto per comprare qualcosa, ma per uscire, per fare qualcosa. Qualcuno un giorno ci dirà quanti contagi si sono ...