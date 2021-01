Covid, ancora troppi morti. Crisanti chiede il lockdown: “Invece di spendere in banchi a rotelle si doveva potenziare il sistema territoriale” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il microbiologo Andrea Crisanti invoca un lockdown e incolpa il governo sulle scelte di investire sui banchi a rotelle. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 gennaio 2021) Il microbiologo Andreainvoca une incolpa il governo sulle scelte di investire sui. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid, ancora un morto a Torre del Greco: è il settimo da inizio anno Il Mattino Veneto “arancione” oggi, ma a rischio zona rossa domani

Cilento, positivo al cenone ‘illegale’: 19 contagiati

Cluster in città. Sono 19 le persone risultate positive dopo uno screening ordinato dalle autorità sanitarie in seguito ad un cenone ‘illegale’ che si è svolto la sera del 31 dicembre scorso a Capacci ...

