Conte-bis | occhio al cortocircuito cinese La versione di Mayer

C'è un aspetto che sembra accomunare la lunga crisi del governo Conte 1 con le attuali tensioni del Conte 2: la mancanza di informazioni accurate o quantomeno coordinate e tempestive. I veri guai per Matteo Salvini sono iniziati nel luglio 2018 con il blocco della nave militare irlandese Samuel Beckett impegnata nella missione Sofia e dotata di personale specializzato e di tecnologie sensibili (ed anche collegata con la missione aereo navale Sea Guardian della Nato). Sono convinto che Salvini fosse ignaro delle implicazioni strategiche del blocco in materia di sicurezza nazionale, o almeno lo spero. Tuttavia non avvisare del blocco i partner europei e gli alleati in sede Nato/Ue di scelte relative al Mediterraneo in cui, tra l'altro, opera la VI flotta, non è stata una mossa felice. La decisione di Salvini ha fatto mormorare: ecco un'altra volta ...

