Chi è Lorenzo Amoruso, l'amore e compagno di Manila Nazzaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Lorenzo Amoruso, nella nuova ed ibrida versione di Temptation Island, ha giurato di amare Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia che da tre anni gli sta a fianco. Lo ha giurato, ha detto, «sulla tomba di mio padre». E la reginetta, oggi, «non può farmi passare per fannullone», ha detto Amoruso, il cui amore sarebbe direttamente proporzionale alla poca voglia di serietà che, negli anni, ha avuto. Amoruso, ex calciatore di Bari e Fiorentina classe 1971, non ha mai sentito l'esigenza di una famiglia propria. Non c'è stata la persona adatta e, forse, nemmeno la voglia. Lo si è visto frequentare donne. Tante, diverse. Ma il gossip si è chiuso sempre dov'è cominciato e l'atleta, che dopo essersi ritirato ha cominciato a bazzicare la televisione, è rimasto scapolo.

