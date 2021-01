Caccia al lebbroso nel Medioevo | per una epidemia meno infettiva | ma più temuta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 gennaio 2021) La lebbra, come già accennato nella prima puntata (leggi), è nota fin dagli albori della Storia. Anche la Bibbia ne parla, fornendo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato il giudizio e l’atteggiamento di ostracismo nei confronti dei lebbrosi. In tal senso è significativo un passo del Levitico nel quale il Signore rivolgendosi a Mosè e ad Aronne spiega quali sono le manifestazioni della lebbra e il modo in cui il sacerdote deve giudicare la malattia, concludendo nel modo seguente: “Per tutto il tempo che èe impuro, starà solo, fuori dagli accampamenti” (Levitico 13, 46). Questo versetto è ulteriormente esplicitato nell’ingiunzione rivolta a Mosè: “Ordina ai figli di Israele che mandino via dagli accampamenti tutti i lebbrosi . Uomo o donna che sia, mandatelo fuori dal campo, affinché non lo contamini mentre io abiterò con voi” (Numeri 5, 2). Attraverso ...