Basket | Serie A 2020-2021 | Sassari batte Cantù | Pesaro supera anche Brescia

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sono state tre le partite didi pallacanestro che si sono tenute durante questo pomeriggio. Ad aprire le danze è stata la vittoria dell’Allianz Pallacanestro Trieste, per 69-82, sul campo della Fortitudo Bologna. I padroni di casa avevano iniziato meglio il match, ma dalla seconda frazione di gioco gli ospiti, guidati da un grandioso Andrejs Grazulis da 20 punti e 8 rimbalzi, hanno cambiato marcia e sono stati capaci di piegare gli avversari. Continua a sfornare grandi prestazioni la Carpegna Prosciuttoche ha battuto, 98-88, una Germaniche ha palesato grosse lacune soprattutto in difesa. A dominare il match sono stati Marko Filipovity che ha segnato la bellezza di 24 punti e raccolto 8 carambole e un Ariel Filloy che ne ha messi a referto 22 ...

Seconda sconfitta in campionato per la Gevi Napoli Basket che, nella dodicesima giornata del Girone rosso di Serie A2, perde con la Unieuro Forlì per 89-80 . Il miglior realizzatore per gli azzurri ...Diretta Venezia Reggio Emilia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 15^ giornata del campionato di basket Serie A1.