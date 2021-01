Alba Parietti, dolore e messaggio commovente: “Ciao amico mio“ (Di domenica 10 gennaio 2021) Alba Parietti, dolore e messaggio commovente: ecco quanto ammesso pochi istanti fa dalla splendida conduttrice televisiva e attrice. Lo scorso 10 ottobre, si è spento all’età di 74 anni il principe Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio ed ex compagno di Alba Parietti. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato un vuoto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021): ecco quanto ammesso pochi istanti fa dalla splendida conduttrice televisiva e attrice. Lo scorso 10 ottobre, si è spento all’età di 74 anni il principe Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio ed ex compagno di. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato un vuoto L'articolo proviene da Inews.it.

