5 libri che raccontano la cronaca meglio di un Tg

(Di domenica 10 gennaio 2021) Chi l’ha detto chee narrativa non vanno d’accordo? In questi 5i fatti del giorno escono dai Tg e diventano materia letteraria. Dall’oscuro omicidio Varani ai diari di Wuhan, la città degli untori, lo scorrere della pagine permette a ogni storia di spendersi in modo meno frettoloso e svelarci finalmente la sua verità. «La città dei vivi» - Nicola Lagioia (Einaudi) Lo avevamo archiviato frettolosamente come «il caso Varani», dal nome del povero Luca, massacrato da 2 giovani uomini a margine di una notte di droga e follia. Nicola Lagioia, autore cult, già direttore del Festival del Libro di Torino, ci torna su rivelandone l’inedita consistenza letteraria, con uno stile che sarebbe piaciuto a Truman Capote: in scena c’è Roma coi suoi demoni, la coca, i festini, la noia e quel mostruoso intrico di sentimenti opachi che già aveva provato a ...