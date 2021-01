Volley, A1 femminile: il programma della 18a giornata (Di sabato 9 gennaio 2021) La Serie A1 femminile torna in campo per disputare la quinta giornata del girone di ritorno; come nel turno infrasettimanale in cui si è disputata la 21a giornata, la massima serie femminile vede ancora il rinvio di una gara. Casalmaggiore e Scandicci apriranno la giornata con l’anticipo del sabato sera; la capolista Conegliano riposa, mentre Perugia e Trentino non scenderanno in campo. Scopriamo insieme il programma delle partite della 18a giornata di Serie A1 femminile. Le partite della 18a giornata La quinta giornata di ritorno sarà aperta dall’anticipo del sabato sera tra Casalmaggiore e Scandicci; il match di andata ha visto trionfare la Savino Del Bene in quattro set, ma la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) La Serie A1torna in campo per disputare la quintadel girone di ritorno; come nel turno infrasettimanale in cui si è disputata la 21a, la massima serievede ancora il rinvio di una gara. Casalmaggiore e Scandicci apriranno lacon l’anticipo del sabato sera; la capolista Conegliano riposa, mentre Perugia e Trentino non scenderanno in campo. Scopriamo insieme ildelle partite18adi Serie A1. Le partite18aLa quintadi ritorno sarà aperta dall’anticipo del sabato sera tra Casalmaggiore e Scandicci; il match di andata ha visto trionfare la Savino Del Bene in quattro set, ma la ...

MateraPvf : - CERCO!???????? questo modello di maglia della pallavolo femminile PVF PARMALAT MATERA 1995/96 - Qualsiasi giocatrice… - MateraPvf : - CERCO!???????? questo modello di maglia della pallavolo femminile PVF 'PARMALAT' MATERA 1995/96 - Qualsiasi giocatri… - sportface2016 : Valentina Diouf ricorda Solange: 'Sarai sempre con me' (FOTO) - sportface2016 : #volley #Casalmaggiore-#Scandicci in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di #SerieA1Femminile - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: il programma e come vedere la quinta giornata di ritorno -