VIDEO – Sanitari, lunga fila (e polemiche) per vaccino alla Mostra d’Oltremare (Di sabato 9 gennaio 2021) Una fila di persone molto lunga si è formata dalle ore 7 di sabato 9 gennaio per entrare nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Si tratta del personale Sanitario chiamato a vaccinarsi. Presso la struttura di Fuorigrotta sono stati allestiti gli ambulatori Asl per la somministrazione del vaccino. Seppure su base volontaria, una diversa organizzazione avrebbe potuto consentire la gestione degli afflussi su fasce orarie. Quindi non sono mancate le polemiche. Da parte politica ma anche dagli stessi operatori Sanitari che poco hanno apprezzato questa modalità. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di sabato 9 gennaio 2021) Unadi persone moltosi è formata dalle ore 7 di sabato 9 gennaio per entrare nelladi Napoli. Si tratta del personaleo chiamato a vaccinarsi. Presso la struttura di Fuorigrotta sono stati allestiti gli ambulatori Asl per la somministrazione del. Seppure su base volontaria, una diversa organizzazione avrebbe potuto consentire la gestione degli afflussi su fasce orarie. Quindi non sono mancate le. Da parte politica ma anche dagli stessi operatoriche poco hanno apprezzato questa modalità. La Denuncia.

Mentre i contagi Covid aumentano, la relativa campagna vaccinale ha preso il via con gli operatori sanitari. Lorenzo Mondello , infettivologo e responsabile ...

La tempesta di neve "Filomena" imbanca la Spagna ed incanta il mondo con i suoi inconsueti paesaggi, ma i 50 centimetri di neve non sono altro che un'ulteriore ostacolo nella ...

