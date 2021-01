Udinese-Napoli | i convocati di Gotti | non ci sono Deulofeu e Forestieri

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’ha pubblicato l’elenco dei 22 giocatori a disposizione di Lucaper affrontare il, domani pomeriggio al Dacia Arena. Tra inon ci. Il tecnico potrà fare affidamento, per l’attacco, solo su Lasagna e Nestorovski. Ilritrova Mertens e Koulibaly in panchina. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet. Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Struger, Larsen, Becao, Rigo, De Maio, Zeegelaar. Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Mandragora, Palumbo. Attaccanti: Lasagna, Nestorovski. L'articolo ilsta.

