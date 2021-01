Trump cancellato anche da Twitter "Creerò un altro social network" (Di sabato 9 gennaio 2021) La decisione del gigante dei social media ha scatenato l?ira del tycoon: "Vogliono zittirmi, ma non ci riusciranno". Il figlio: "La libertà di parola è morta con la tecnologia" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 gennaio 2021) La decisione del gigante deimedia ha scatenato l?ira del tycoon: "Vogliono zittirmi, ma non ci riusciranno". Il figlio: "La libertà di parola è morta con la tecnologia" Segui su affaritaliani.it

AgostinoMazzoc2 : @SaraSantopietro @SirDistruggere @POTUS Sì, ha provato a farlo e hanno cancellato i tweet che Trump ha fatto attraverso quell'account - RiccardoAnton19 : RT @titofaraci: Trump è stato cancellato da Twitter! Abbiamo vinto! Il nemico è sconfitto, annientato! Evviva! Una nuova era di giustizia s… - ziowalter1973 : RT @lucarocca72: Se #Twitter fosse esistito nel 2002/2003, per dire, avrebbe cancellato anche il profilo di George W.Bush? Probabilmente sì… - mariocomella : RT @angelo_ra_: Bannato il PRESIDENTE IN CARICA, poi account Trump, Powell, Flynn, CANCELLATO da Google play il social Parler, la Apple ha… - rcolosimo : @elevisconti @vanabeau Non concordo. Trump non è il primo che viene cancellato per i contenuti inappropriati. Lo v… -