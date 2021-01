Tour de Ski 2021, Federico Pellegrino in testa nelle qualificazioni della sprint tc in Val di Fiemme (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo sci di fondo, prosegue in Italia con la terza tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, precisamente in Val di Fiemme: si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tc, che prevede alle ore 13.05 le finali. Sono quattro gli azzurri, tra uomini e donne, che superano il taglio. Federico Pellegrino, reduce dalle vittorie di Davos, Dresda ed in Val Müstair, ottenute tutte però in tecnica libera, e leader della classifica di specialità in Coppa, fa segnare il miglior tempo e copre 1.5 km in 3’14?48, andando a precedere il russo Alexander Terentev, secondo a 1?79, ed il transalpino Valentin Chauvin, terzo a 2?40. Chiude quarto il leader del Tour de Ski, il russo Alexander Bolshunov, staccato ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo sci di fondo, prosegue in Italia con la terza tappa delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, precisamente in Val di: si sono appena concluse letc, che prevede alle ore 13.05 le finali. Sono quattro gli azzurri, tra uomini e donne, che superano il taglio., reduce dalle vittorie di Davos, Dresda ed in Val Müstair, ottenute tutte però in tecnica libera, e leaderclassifica di specialità in Coppa, fa segnare il miglior tempo e copre 1.5 km in 3’14?48, andando a precedere il russo Alexander Terentev, secondo a 1?79, ed il transalpino Valentin Chauvin, terzo a 2?40. Chiude quarto il leader delde Ski, il russo Alexander Bolshunov, staccato ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Frida Karlsson ha abbandonato il Tour de Ski - FondoItalia : Fondo - Frida Karlsson ha abbandonato il Tour de Ski - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 13h05 Sci di fondo: Tour de Ski dalla Val di Fiemme… - ansacalciosport : Sci nordico: Tour de Ski, De Fabiani 2/o in Val di Fassa. Mass Start: vince russo Bolshunov, precede azzurro e Cher… - zazoomblog : Tour de Ski 2021 Federico Pellegrino in Val di Fiemme cerca il successo nella sprint in tecnica classica -… -