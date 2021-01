Roma-Inter (10 gennaio ore 12:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 9 gennaio 2021) Il big match della giornata nel mezzogiorno all’Olimpico dovrà rispondere a diverse domande emerse nell’ultima giornata. La Roma implacabile contro squadre che la seguono in classifica ma in difficoltà contro le big riuscirà a sbloccarsi ed essere considerata la terza alternativa per lo scudetto? L’Inter fermata a sorpresa dalla Sampdoria ha pagato soltanto l’assenza di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 9 gennaio 2021) Il big match della giornata nel mezzogiorno all’Olimpico dovrà rispondere a diverse domande emerse nell’ultima giornata. Laimplacabile contro squadre che la seguono in classifica ma in difficoltà contro le big riuscirà a sbloccarsi ed essere considerata la terza alternativa per lo scudetto? L’fermata a sorpresa dalla Sampdoria ha pagato soltanto l’assenza di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta mattutina ad Appiano: -2 a #RomaInter, tutte le foto ?? - Inter : ? | ARBITRO Marco Di Bello arbitrerà #RomaInter ?? - Inter : ??? | #INTERPODCAST Consueto appuntamento settimanale con ???????? ?????? ?????? Verso #RomaInter: una sfida tradizionalmen… - MarziaLoreti : Se toglie Villar dimostra di aver paura .Ahhahahahaha,@steagresti .Se non la critica non è soddisfatto.Ha battutto… - Datos_Champions : #SerieA???? // Fecha 17 ?? 09/01 Benevento vs Atalanta Genoa vs Bologna Milan vs Torino 10/01 Roma vs Inter Parma vs… -