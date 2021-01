Riaprono le scuole, i volontari de La Solidarietà di Fisciano pronti a dare il loro supporto. (Di sabato 9 gennaio 2021) Anno nuovo, vecchi propositi. In vista dell'ultima ordinanza della Regione Campania sulle disposizioni riguardanti l'inizio della scuola in presenza, previsto per le scuole dell'infanzia e le prime e ... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 9 gennaio 2021) Anno nuovo, vecchi propositi. In vista dell'ultima ordinanza della Regione Campania sulle disposizioni riguardanti l'inizio della scuola in presenza, previsto per ledell'infanzia e le prime e ...

Agenzia_Ansa : Le scuole riaprono l'11 gennaio. Arancione il week-end 9-10 #ANSA - myrtamerlino : Il 7 riaprono le #scuole e via subito alle polemiche mentre per la terza volta è in ballo il futuro dei nostri raga… - GazzettaSalerno : Riaprono le scuole, i volontari de La Solidarietà di Fisciano pronti a dare il loro supporto. - ChiaraAlbion : Riaprono i licei, questo significherà ragazzini incoscienti (per non dire idioti) ammassati fuori dalle scuole, nei… - CriBra27 : RT @qn_lanazione: I #colori delle #Regioni, la #Toscana #zonaarancione nel weekend, quindi #zonagialla. Lunedì riaprono le scuole. Ecco il… -