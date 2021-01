Recovery: Brunetta, 'in sicurezza in Parlamento, chi lo vota può esprimere un governo' (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - E' ora che finisca "la stucchevole partita a poker tra Renzi e Conte" e che si cambi il gioco, facendo partecipare "tutte le forze politiche". Come? Presentando il Recovery plan in Parlamento perché le Camere lo esaminino, lo discutano, lo "riscrivano migliorandolo assieme", per poi verificare alla fine del percorso "se esiste una nuova maggioranza con la quale si può dare un governo al Paese o se è necessario tornare al voto". Lo dice Renato Brunetta al Corriere della sera. "Nessun sostegno di cosiddetti responsabili: una crisi di tale portata non si risolve con una manciata di senatori che votano in un modo o nell'altro", sottolinea l'esponente di Fi che poi spiega: "Io sogno Mattarella che dice “non vi permetto di fare questo al Paese”, e che manda il premier alle Camere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - E' ora che finisca "la stucchevole partita a poker tra Renzi e Conte" e che si cambi il gioco, facendo partecipare "tutte le forze politiche". Come? Presentando ilplan inperché le Camere lo esaminino, lo discutano, lo "riscrivano migliorandolo assieme", per poi verificare alla fine del percorso "se esiste una nuova maggioranza con la quale si può dare unal Paese o se è necessario tornare al voto". Lo dice Renatoal Corriere della sera. "Nessun sostegno di cosiddetti responsabili: una crisi di tale portata non si risolve con una manciata di senatori cheno in un modo o nell'altro", sottolinea l'esponente di Fi che poi spiega: "Io sogno Mattarella che dice “non vi permetto di fare questo al Paese”, e che manda il premier alle Camere ...

TV7Benevento : Recovery: Brunetta, 'in sicurezza in Parlamento, chi lo vota può esprimere un governo'... - konomoronao : Intervista a Brunetta che delinea un percorso per gestire la crisi: “ridiscutiamo in Aula il Recovery. Chi decide d… - PinoCostanzo : @jacopo_iacoboni Con D’Alema agli Esteri , Di Maio all’interno e Brunetta a capo del Recovery Plan. - veles47 : @apavo75 @lageloni Brunetta in aiuto a Conte? Brunetta senza alcuna garanzia sul Recovery e sul MES ? Non ci credo - aperegina61 : #Brunetta apre al #recovery e #Bettini che giura 'il premier non è assolutamente a rischio' Oggi vertice di governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Brunetta Recovery: Brunetta, 'in sicurezza in Parlamento, chi lo vota può esprimere un governo' LiberoQuotidiano.it Recovery: Brunetta, 'in sicurezza in Parlamento, chi lo vota può esprimere un governo'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - E' ora che finisca "la stucchevole partita a poker tra Renzi e Conte" e che si cambi il gioco, facendo partecipare "tutte le forze politiche". Come? Presentando il Recovery p ...

Coldiretti Piemonte sulla Bozza Recovery Plan: “Taglia La Svolta Green

“Con i tagli all’agroalimentare si ferma la decisa svolta verso la rivoluzione verde in atto nel Paese che rappresenta l’obiettivo degli stessi fondi comunitari”. E’ quanto commentano Roberto Moncalvo ...

Roma, 9 gen (Adnkronos) - E' ora che finisca "la stucchevole partita a poker tra Renzi e Conte" e che si cambi il gioco, facendo partecipare "tutte le forze politiche". Come? Presentando il Recovery p ...“Con i tagli all’agroalimentare si ferma la decisa svolta verso la rivoluzione verde in atto nel Paese che rappresenta l’obiettivo degli stessi fondi comunitari”. E’ quanto commentano Roberto Moncalvo ...