Quando Nina Speranza, figlia di Luca Argentero, fu “paparazzata” sulla cover di un settimanale (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Argentero questa sera sarà ospite di C’è posta per te. Nell’attesa di preparare i fazzoletti che ci serviranno per asciugare le lacrime, vi ricordate Quando l’attore sbottò con la compagna Cristina Marino per colpa della cover di Oggi? Il settimanale, infatti, aveva piazzato in copertina la figlia Nina Speranza, coprendole il viso in maniera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 9 gennaio 2021)questa sera sarà ospite di C’è posta per te. Nell’attesa di preparare i fazzoletti che ci serviranno per asciugare le lacrime, vi ricordatel’attore sbottò con la compagna Cristina Marino per colpa delladi Oggi? Il, infatti, aveva piazzato in copertina la, coprendole il viso in maniera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

angsstyles : RT @imelijahm: Quando scopri che Nina Dobrev ha interpretato quattro personaggi in una sola serie: #TheVampireDiaries - blogtivvu : Quando Nina Speranza, figlia di Luca Argentero, fu “paparazzata” sulla cover di un settimanale - MiMikmiry : RT @cvroljnx: quando dico che nina dobrev è un’attrice straordinaria, il mio maggior riferimento va alla 4x15 di the vampire diaries. #TheV… - missaamericana : RT @cvroljnx: quando dico che nina dobrev è un’attrice straordinaria, il mio maggior riferimento va alla 4x15 di the vampire diaries. #TheV… - FedericaFazio16 : RT @imelijahm: Quando scopri che Nina Dobrev ha interpretato quattro personaggi in una sola serie: #TheVampireDiaries -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Nina Nina Soldano e il ricordo di quel maledetto giorno: “Ti si ferma il cuore” kronic Quando Nina Speranza, figlia di Luca Argentero, fu “paparazzata” sulla cover di un settimanale

Quando Nina Speranza, figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, fu “paparazzata” sulla cover di un settimanale: la reazione dei genitori.

Ucraina: nazismo all'interno e al fronte. Un intervento di Nina Iscenko

Continua il martellamento ucraino sulle aree del Donbass. Nella Repubblica popolare di Donetsk, colpite anche ieri con mortai da 82 e 120 mm, zone di Kominternovo e Leninskoe, sulla direttrice di Mari ...

Quando Nina Speranza, figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, fu “paparazzata” sulla cover di un settimanale: la reazione dei genitori.Continua il martellamento ucraino sulle aree del Donbass. Nella Repubblica popolare di Donetsk, colpite anche ieri con mortai da 82 e 120 mm, zone di Kominternovo e Leninskoe, sulla direttrice di Mari ...