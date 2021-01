Persi i contatti con un Boeing partito da Giacarta | “Si è schiantato in mare | trovati alcuni rottami”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il velivolo, secondo il sito Flight Radar 24, ha perso oltre 10 mila piedi di quota in meno di un minuto a quattro minuti dalla partenza. 62 persone a bordo

Corriere : Indonesia, persi contatti con un Boeing 737 con 59 passeggeri Trovati rottami in mare - Agenzia_Ansa : #Indonesia, persi i contatti con un volo partito da #Giakarta. Un pescatore ha raccontato di aver visto un aereo s… - fattoquotidiano : Indonesia, persi i contatti con aereo passeggeri dopo decollo a Giacarta: a bordo 56 persone - i_love_gossip__ : RT @Corriere: Indonesia, persi contatti con un Boeing 737 con 59 passeggeri Trovati rottami in mare - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Quattro minuti dopo il decollo si sono persi i contatti con il volo Sriwijaya Air SJ 182 sulla rotta #Jakarta-Pontianak.… -

Ultime Notizie dalla rete : Persi contatti

Finalmente si è capito che il Comitato tecnico-scientifico, che da quasi un anno ha in mano le chiavi delle nostre libertà, non è un blocco monolitico. In una interessante ...Alcuni rottami sono stati rinvenuti dalla squadra di ricerca e soccorso inviata nelle acque sopra le quali si sono perse le tracce del Boeing 737-500 scomparso dai radar poco dopo il decollo da Giacar ...