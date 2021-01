'Non mollava mai', la lettera e i grazie del fratello del dottor Filippo Fard (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 22 dicembre scorso Filippo Fard, medico del 118 modenese, ha perso la propria battaglia contro il covid. Una notizia che ha creato un enorme lutto nella sanità locale e tanta commozione. Oggi il ... Leggi su modenatoday (Di sabato 9 gennaio 2021) Il 22 dicembre scorso, medico del 118 modenese, ha perso la propria battaglia contro il covid. Una notizia che ha creato un enorme lutto nella sanità locale e tanta commozione. Oggi il ...

vale1586stella : RT @chiara2005: #gregorelli Mazza che interesse e voglia può avere Pierpa di stare + conoscersi con Giulia anche di base per un rapporto es… - chiara2005 : #gregorelli Mazza che interesse e voglia può avere Pierpa di stare + conoscersi con Giulia anche di base per un rap… - LuiginaSi : Prima è arrivata la 'cotta' per il campione Ringhio che in rossonero non mollava mai... Poi è diventato 'amore' per… - Adele93889310 : Per ogni tweet che chiede di non votarlo io voto ancora di più perché siete veramente sciocche visto che all'aereo… - macho_morandi : Pistocchi 1 ora fa ha detto che zhang non mollava ASSOLUTAMENTE Ora inter venduta -

Ultime Notizie dalla rete : Non mollava "Non mollava mai", la lettera e i grazie del fratello del dottor Filippo Fard ModenaToday Alfa Romeo non molla: la ripresa

Dopo aver smentito più volte e con fermezza la falsa notizia riguardo la vendita del marchio Alfa Romeo, l’Amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, torna nuovamente a parlare del ...

Gomez, l’Atalanta non molla: l’Inter osserva e spunta una concorrente – SM

L'Atalanta non intende fare sconti per la cessione di Gomez. L'Inter continuna ad osservare e spunta anche una concorrente ...

Dopo aver smentito più volte e con fermezza la falsa notizia riguardo la vendita del marchio Alfa Romeo, l’Amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, torna nuovamente a parlare del ...L'Atalanta non intende fare sconti per la cessione di Gomez. L'Inter continuna ad osservare e spunta anche una concorrente ...