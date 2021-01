Milan-Torino, Maresca e il Var Guida concedono rigore dubbio: le reazioni social (Di sabato 9 gennaio 2021) Non sono mancate le polemiche in merito al rigore concesso al Milan durante il match contro il Torino. L’arbitro Maresca è stato infatti richiamato al Var da Guida ed ha indicato il dischetto in favore dei rossoneri. Dagli 11 metri Franck Kessie non ha sbagliato ed ha siglato il secondo gol della serata in quel di San Siro. Di seguito le reazioni social: SERIE A: LA CLASSIFICA DEI RIGORI A FAVORE E CONTRO Il fatto che sala Var e arbitro ci abbiano messo tanto per decidere sul contatto e il danno rafforza il mio pensiero che il rigore sia stata una decisione eccessiva #MilanTorino — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) January 9, 2021 rigore per il Milan dopo check Var. Il contatto con ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Non sono mancate le polemiche in merito alconcesso aldurante il match contro il. L’arbitroè stato infatti richiamato al Var daed ha indicato il dischetto in favore dei rossoneri. Dagli 11 metri Franck Kessie non ha sbagliato ed ha siglato il secondo gol della serata in quel di San Siro. Di seguito le: SERIE A: LA CLASSIFICA DEI RIGORI A FAVORE E CONTRO Il fatto che sala Var e arbitro ci abbiano messo tanto per decidere sul contatto e il danno rafforza il mio pensiero che ilsia stata una decisione eccessiva #— Massimo Caputi (@MassimoCaputi) January 9, 2021per ildopo check Var. Il contatto con ...

