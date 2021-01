Messi e Griezmann show | il Barcellona cala il poker a Granada

(Di sabato 9 gennaio 2021)(SPAGNA) - Terzo successo consecutivo del 2021 per il ritrovato Barça , che dopo le due vittorie su Huesca e Athletic Bilbao , si ripete anche al Nuevo Los Carmenes. Nel clima più che ...

Tutto facile per il Barcellona, che oggi ha battuto con un netto 4-0 il Granada in trasferta. Ad aprire le marcature Griezmann, poi una doppietta di Messi ha indirizzato il match. Nella ripresa è arri ...(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Il Barcellona non sembra volersi più fermare. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite della Liga, imponendosi 4-0 nello stadio ...