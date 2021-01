La tempesta Filomena in Spagna a procurato tre morti (Di sabato 9 gennaio 2021) Tre morti per la tempesta di neve ‘Filomena’ in Spagna. Le forti nevicate stanno flagellando tutto il Paese, colpendo in particolare la zona di Madrid e Malaga. Il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska ha parlato della “più terribile tempesta di neve degli ultimi 50 anni”. A Madrid, intanto, è sceso in campo l’esercito, che ha messo Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Treper ladi neve ‘’ in. Le forti nevicate stanno flagellando tutto il Paese, colpendo in particolare la zona di Madrid e Malaga. Il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska ha parlato della “più terribiledi neve degli ultimi 50 anni”. A Madrid, intanto, è sceso in campo l’esercito, che ha messo

