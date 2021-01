Inter | Parla Conte | E’ una Roma da scudetto (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Inter arriva a Roma dopo la sconfitta di Marassi. Conte sa bene che sarà durissima: “E’ una Roma da scudetto”. Una Roma in salute e forte nelle individualità: che gara… L'articolo Inter Parla Conte E’ una Roma da scudetto proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) L’arriva adopo la sconfitta di Marassi.sa bene che sarà durissima: “E’ unada”. Unain salute e forte nelle individualità: che gara… L'articoloE’ unadaproviene da Meteoweek.com.

Melos801 : @marifcinter Come mai in Italia si parla solo di crisi Inter? Juve, Milan ,Roma ,Napoli e Lazio....come sono messe? - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Si parla del club calcistico con il più alto fatturato al mondo. Dopo la richiesta di Arsenal (11esimo al mondo) e Tottenh… - GriecoLorenzo : RT @Pistogolblasta2: L’agente di #Eriksen ricorre al Collegio di Garanzia contro l’#Inter: notizia in prima pagina in tempo reale ovunque.… -