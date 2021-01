Grande Fratello Vip, Dayane Mello smascherata sul web: “Era amica di…” (Di sabato 9 gennaio 2021) Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ultimamente si sta allontanando dal gruppo per varie discussioni. Una di queste è avvenuta… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021)è senza dubbio una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione delVip. Ultimamente si sta allontanando dal gruppo per varie discussioni. Una di queste è avvenuta… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - ilfoglio_it : Dopo vent’anni di Grande Fratello, quindici di YouTube, dieci di Facebook, ecco l’esplosione dello spettacolo che c… - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - ddkiyoko : RT @LadyCocora2: Alfonso: STASERA NEL GRANDE FRATELLO UNA PEDIDA DE MATRIMONIO Rosalinda: #rosmello #gfvip - testa_uragano : Gloria 'Questo non è il grande Tinder, è in grande fratello'. Brava ama, l'avevo già sentita però. #tzvip #gfvip -