Chiara Saraceno, con la Dad rischiamo di perdere una generazione (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Con la didattica a distanza si rischia di perdere una generazione. Ad affermarlo è la sociologa Chiara Saraceno che, intervistata dall'AGI, spiega: "Non bisogna dare nessuno per perso, ma ci sono i ragazzi in difficoltà che già prima rischiavano di perdersi. Stanno aumentando le disuguaglianze e si assiste ad un abbandono silenzioso da parte di alcuni studenti". La scuola in presenza è importante anche per i più grandi Per Chiara Saraceno le disparità sociali esistevano già, ma "quando anche la scuola è fatta in condizioni di disuguaglianza, allora diventa una voragine". "La didattica in presenza - spiega la sociologa - è importante anche per i più grandi, non solo per gli studenti delle scuole medie: dei ragazzi delle superiori spesso ci si dimentica. È importante per diversi motivi: la ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Con la didattica a distanza si rischia diuna generazione. Ad affermarlo è la sociologache, intervistata dall'AGI, spiega: "Non bisogna dare nessuno per perso, ma ci sono i ragazzi in difficoltà che già prima rischiavano di perdersi. Stanno aumentando le disuguaglianze e si assiste ad un abbandono silenzioso da parte di alcuni studenti". La scuola in presenza è importante anche per i più grandi Perle disparità sociali esistevano già, ma "quando anche la scuola è fatta in condizioni di disuguaglianza, allora diventa una voragine". "La didattica in presenza - spiega la sociologa - è importante anche per i più grandi, non solo per gli studenti delle scuole medie: dei ragazzi delle superiori spesso ci si dimentica. È importante per diversi motivi: la ...

sulsitodisimone : Chiara Saraceno, con la Dad rischiamo di perdere una generazione - BenecomuneNet : RT @profgviesti: Aumenta la povertà in Italia. Preoccupa in particolare la situazione dei minori. Lucidissimo (come sempre) articolo di Ch… - NICOLACATAR : RT @profgviesti: Aumenta la povertà in Italia. Preoccupa in particolare la situazione dei minori. Lucidissimo (come sempre) articolo di Ch… - TommyBrain : RT @profgviesti: Aumenta la povertà in Italia. Preoccupa in particolare la situazione dei minori. Lucidissimo (come sempre) articolo di Ch… - profgviesti : RT @profgviesti: Aumenta la povertà in Italia. Preoccupa in particolare la situazione dei minori. Lucidissimo (come sempre) articolo di Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Saraceno Chiara Saraceno, con la Dad rischiamo di perdere una generazione AGI - Agenzia Giornalistica Italia Chiara Saraceno, con la Dad rischiamo di perdere una generazione

Secondo la sociologa la scuola in presenza assicura un'interazione migliore tra insegnanti e studenti. La comunicazione visiva è importante mentre la didattica a distanza, così come è fatta oggi, rich ...

Gli studenti senza bussola

Non si può programmare l’attività scolastica di giorno in giorno, lasciando nell’incertezza continua studenti, insegnanti, presidi. E non si può neppure baloccarsi a trovare soluzioni di fatto impropo ...

Secondo la sociologa la scuola in presenza assicura un'interazione migliore tra insegnanti e studenti. La comunicazione visiva è importante mentre la didattica a distanza, così come è fatta oggi, rich ...Non si può programmare l’attività scolastica di giorno in giorno, lasciando nell’incertezza continua studenti, insegnanti, presidi. E non si può neppure baloccarsi a trovare soluzioni di fatto impropo ...