Argento | Lamine | Anna e l’Appartamento e Iosonoaria Non è un rebus | ma una ipotesi di futuro

(Di sabato 9 gennaio 2021) Essere appassionati di musica non è un mestiere. Lo sono in tanti, magari non di tutta la musica, spesso le passioni sono peculiari, parcellizzanti, e lo sono in tanti che nella vita fanno altro, la musica non è il loro lavoro, è appunto la loro passione. Sarà capitato a tutti, prima o poi, di incappare, che so?, nel dentista appassionato di rockabilly, lo avete capito dalle basette a punta e dal ciuffo impomatato mentre lì, la bocca spalancata, sta sostituendo quella otturazione che vi è saltata mangiando del croccante, è bastato chiederglielo che non la finiva più di parlare di quando ha visto Chuck Berry al Summer Jamboree di Senigallia, e voi che avreste fatto di tutto perché quel supplizio, non il suo parlare quanto piuttosto il suo maneggiare dentro la vostra bocca, l’assistente che aspirava la vostra saliva con quella cannuccia malefica. A me, per dire, è successo con il ...