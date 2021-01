Aperitivo selvaggio a Lucca, il sindaco: "Ora le denunce. Amareggiato per questi stupidi" (Di sabato 9 gennaio 2021) E' triste e Amareggiato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini dopo le immagini dell'apertivo selvaggio in centro storico a Lucca nella serata di venerdì. Centinaia di giovani assembrati, molti ... Leggi su lanazione (Di sabato 9 gennaio 2021) E' triste eildiAlessandro Tambellini dopo le immagini dell'apertivoin centro storico anella serata di venerdì. Centinaia di giovani assembrati, molti ...

Le parole del primo cittadino: "Ecco perché i vigili urbani, pur presenti, non sono intervenuti subito" Lucca, 9 gennaio 2020 - E' triste e amareggiato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini dopo l ...

