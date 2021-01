31enne muore bruciata viva nel giardino di casa

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 9 gennaio 2021) È successo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e a darne l’allarme è stata la mamma che viveva con lei. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, ma non si esclude l’ipotesi del suicidio. T.R. (queste le iniziali della giovane) è morta nell’incendio divampato neldisua, incendio che sarebbe potuto essere appiccato da lei stessa, per mettere fine alla sua vita. Oppure potrebbe essersi trattato di un tragico incidente. Tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti. La ragazza è stata immediatamente trasportata al San Leonardo, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito estremamente gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli. Purtroppo, i medici non sono riusciti a salvarla. Le ustioni hanno riguardato l’intero corpo della ragazza e per lei non c’è ...